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Победа за Италия във вечерта на дебютите

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Двубоят бе първи за „адзурите“ под ръководството на временния селекционер Силвио Балдини, който заложи на изключително подмладен и експериментален състав.

джанлуиджи донарума думите значат намерим силата започнем отново
Снимка: AP Photo
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Националният отбор на Италия победи Люксембург с минималното 1:0 в приятелска среща, като единственото попадение реализира Франческо Пио Еспозито. Двубоят бе първи за „адзурите“ под ръководството на временния селекционер Силвио Балдини, който заложи на изключително подмладен и експериментален състав.

Балдини, дошъл от младежкия национален отбор след раздялата с Дженаро Гатузо, даде шанс на редица нови имена. Общо 15 футболисти записаха дебют за представителния тим, а в стартовия състав попаднаха осем играчи без предишен мач за Италия.

Домакините започнаха по-активно и създадоха няколко добри положения още преди почивката. Лука Липани стреля с глава над вратата след корнер, а Шер Ндур и Пио Еспозито също бяха близо до попадение. Нападателят на Интер на два пъти опита ефектни завършвания с пета, а по-късно не успя да насочи точно и акробатичен удар със задна ножица.

Люксембург също показа зъби, като в края на първата част Даниел Синани отправи опасен удар, преминал малко над напречната греда.

Решаващият момент настъпи след почивката. При изпълнение на корнер от Николо Пизили, Пио Еспозито се измъкна на близката греда и с прецизен удар с глава прати топката в мрежата за 1:0.

До края Италия пропусна възможности да увеличи преднината си. Лука Колеошо не успя да се възползва от чиста ситуация сам срещу вратаря, а Пизили нацели гредата с мощен изстрел от движение. Дебютантът Франческо Камарда също бе близо до гол само минута след появата си на терена, но ударът му с глава премина покрай вратата.

Въпреки минималния резултат, Италия контролираше по-голямата част от срещата и започна новата си страница с успех.

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#Национален отбор на Люксембург по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

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