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Алжир шокира Нидерландия с победа насред Ротердам преди Мондиал 2026

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Героят за африканците стана крилото Анис Хадж Муса, който се разписа четири минути преди края на редовното време.

Анис Хадж Муса, Алжир
Снимка: БГНЕС
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Националният отбор на Алжир поднесе изненадата в една от последните контроли преди световното първенство, след като победи Нидерландия с 1:0 като гост на стадион „Де Кайп“ в Ротердам.

Героят за африканците стана крилото Анис Хадж Муса, който се разписа четири минути преди края на редовното време. Футболистът на Фейенорд проби отдясно и с мощен удар в далечния ъгъл донесе ценния успех на своя тим именно на клубния си стадион. Това бе и първият му гол с екипа на националния отбор.

Алжир заслужи победата след силно второ полувреме, в което създаде повече опасности и бе подкрепян от многобройна и шумна агитка по трибуните.

Нидерландците имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират. Капитанът Върджил ван Дайк призна разочарованието си след срещата.

„Не това искахме от последния си мач преди заминаването. Ако погледнем играта, трябваше да водим поне с 2:0. Надявам се бързо да възвърнем остротата си пред гола и да започнем да реализираме положенията си“, заяви защитникът.

Отличен мач за Алжир изигра и вратарят Лука Зидан, който се отличи с няколко важни спасявания. Стражът, който игра с предпазна маска след лицева травма, получена през април, вдъхна допълнително спокойствие под рамката на вратата.

Нидерландия отпътува за САЩ в четвъртък, като преди старта на световното първенство ще изиграе още една контрола срещу Узбекистан в Ню Йорк. „Лалетата“ започват участието си на Мондиал 2026 срещу Япония на 14 юни в Далас.

Алжир пък ще има още една проверка срещу Боливия, преди да стартира кампанията си в група J с тежък сблъсък срещу световния шампион Аржентина на 16 юни.

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#Национален отбор на Алжир по футбол #Национален отбор на Нидерландия по футбол

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