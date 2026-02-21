БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски настоява двубоят с ЦСКА 1948 да се проведе по програма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ подчертаха, че решенията за евентуално отлагане са в правомощията на съдията и длъжностните лица, но изразиха желание срещата в Бистрица да се играе в неделя от 16:45 часа

левски брани върха ботев пловдив дербито кръга първа лига
Слушай новината

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която заяви, че желае срещата с ЦСКА 1948 да се изиграе по предварително обявения график - в неделя, 22 февруари, от 16:45 часа на стадион "Витоша“ в Бистрица. Двубоят е поставен под въпрос заради натрупалия сняг в последните часове и непочистения към момента терен.

От клуба припомниха, че съгласно Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г. решенията за започване, временно прекъсване или отлагане на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача. В позицията се подчертава, че при непреодолими причини, включително лоши атмосферни условия, регламентът предвижда срещата да се доиграе или проведе на следващия ден при същите параметри, освен в изрично посочени изключения.

"Сините“ заявяват, че клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на мача, но имат право да изразят становище пред компетентните органи. Към този момент официалното желание на ПФК „Левски“ е двубоят да се състои в обявената дата и час при стриктно спазване на правилата и с оглед безопасността на всички участници.

При евентуална промяна тя ще бъде съобщена от отговорния орган и публикувана чрез официалните канали на клуба.

#ПФК Левски София #ФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
5
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Български футбол

Спартак заслужи точка при визитата си на Локомотив в Пловдив
Спартак заслужи точка при визитата си на Локомотив в Пловдив
Отложиха двубоя Локомотив (София) - Септември Отложиха двубоя Локомотив (София) - Септември
Чете се за: 00:47 мин.
Добруджа продължава с ренесанса под ръководството на Ясен Петров Добруджа продължава с ренесанса под ръководството на Ясен Петров
Чете се за: 01:10 мин.
Хулио Веласкес: Възможно е да има още някой нов футболист при нас до края на трансферния прозорец Хулио Веласкес: Възможно е да има още някой нов футболист при нас до края на трансферния прозорец
Чете се за: 04:45 мин.
Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол
Чете се за: 02:30 мин.
Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ