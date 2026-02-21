Левски настоява двубоят с ЦСКА 1948 да се проведе по програма

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, в която заяви, че желае срещата с ЦСКА 1948 да се изиграе по предварително обявения график - в неделя, 22 февруари, от 16:45 часа на стадион "Витоша“ в Бистрица. Двубоят е поставен под въпрос заради натрупалия сняг в последните часове и непочистения към момента терен.

От клуба припомниха, че съгласно Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г. решенията за започване, временно прекъсване или отлагане на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача. В позицията се подчертава, че при непреодолими причини, включително лоши атмосферни условия, регламентът предвижда срещата да се доиграе или проведе на следващия ден при същите параметри, освен в изрично посочени изключения.

"Сините“ заявяват, че клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на мача, но имат право да изразят становище пред компетентните органи. Към този момент официалното желание на ПФК „Левски“ е двубоят да се състои в обявената дата и час при стриктно спазване на правилата и с оглед безопасността на всички участници.

При евентуална промяна тя ще бъде съобщена от отговорния орган и публикувана чрез официалните канали на клуба.