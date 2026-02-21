БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Това показват данните на ДКСБТ

повечето зеленчуци плодове продължават поскъпват борсите седмица
Снимка: БГНЕС/Архив
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите у нас и в третата седмица на февруари, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,75 на сто до 2,563 пункта спрямо 2,519 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса от 1,000 пункта е от 2005 година.

Тиквичките поскъпват с 5,30 на сто до 2,74 евро за килограм. Цената на доматите е нагоре с 1,96 на сто и те се търгуват по 1,98 евро за килограм, а на краставиците - с 2,12 на сто до 2,60 евро за килограм. Морковите се предлагат с 1,61 на сто повече до 0,63 евро за килограм. Цената на зелените чушки се качва с 1,20 на сто до 2,70 евро, а на червените чушки - с 6,19 на сто до 2,71 евро за килограм. Зрелият лук кромид поскъпва с 1,69 на сто до 0,48 евро за килограм. Поевтиняват картофите - 12,89 на сто до 0,50 евро за килограм и зелето, което се продава на едро с 8,91 на сто по-малко до 0,47 евро за килограм.

При плодовете най-голямо е поскъпването и през тази седмица на лимоните - с 10,51 на сто и те се търгуват по 2,04 евро за килограм. Цената на мандарините се вдига с 4,80 на сто до 1,44 евро за килограм, на портокалите - с 3,39 на сто до 1,28 евро за килограм. Поевтиняват ябълките - с 0,17 на сто и се продават по 1,20 евро за килограм, както и бананите - с 3,03 на сто до 1,47 евро за килограм.

Цената на кравето сирене е надолу с 1,86 на сто до 6,11 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ се качва с 1,20 на сто до 9,77 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 5,42 на сто до 0,70 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко се търгува с 1,14 на сто по-малко до 1,21 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 3,59 на сто до 1,73 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,23 на сто до 3,52 евро за килограм, докато яйцата (размер М) са нагоре с 4,76 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Оризът поевтинява с 1,32 на сто до 1,65 евро за килограм, а цената на лещата се качва 2,66 на сто до 2,16 евро за килограм. Зрелият фасул се търгува по 2,06 евро за килограм, което е с 4,36 на сто по-малко. Брашното тип 500 поскъпва с 0,26 на сто до 0,77 евро за килограм, а захарта - с 1,55 на сто до 0,92 евро за килограм. Олиото поевтинява с 2,31 на сто до 1,69 евро за литър.

#ДКСБТ #цени на плодове и зеленчуци #цени на храните #цени на хранителните стоки #новини в Метрото

