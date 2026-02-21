БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Националният съвет на БСП избра четирима заместници на Крум Зарков

У нас
Определени бяха и водачите на листите за изборите

Снимка: БСП
Националният съвет на БСП, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра нов състав на Изпълнителното бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, а общо ръководството е от 18 души. В Изпълнителното бюро е и Сергей Станишев. В управлението влизат и много изцяло нови хора.

Лидерът на БСП ще работи с четирима заместници - Атанас Мерджанов, Донка Михайлова, Жельо Бойчев и Иван Таков, който оглавява и столичната организация на партията.

Новото изпълнително бюро демонстрира засилено присъствие на силни местни структури и действащи кметове. Сред тях са Донка Михайлова, четвърти мандат кмет на Троян и Трифон Панчев, кмет на Дряново.

В състава влизат още и утвърдени партийни фигури като Светлана Шаренкова и Валери Жаблянов. Паралелно с това ръководството включи и представители на младежката организация - Габриел Вълков и Лина Кутева.

Определени бяха и водачите на листите за изборите в столицата. В 23 МИР водач е Габриел Вълков, в 24 МИР – Крум Зарков, а в 25 МИР – Атанас Атанасов.

