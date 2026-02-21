Националният съвет на БСП избра четирима заместници на Крум Зарков

Националният съвет на БСП, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра нов състав на Изпълнителното бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, а общо ръководството е от 18 души. В Изпълнителното бюро е и Сергей Станишев. В управлението влизат и много изцяло нови хора.

Лидерът на БСП ще работи с четирима заместници - Атанас Мерджанов, Донка Михайлова, Жельо Бойчев и Иван Таков, който оглавява и столичната организация на партията.

Новото изпълнително бюро демонстрира засилено присъствие на силни местни структури и действащи кметове. Сред тях са Донка Михайлова, четвърти мандат кмет на Троян и Трифон Панчев, кмет на Дряново.

В състава влизат още и утвърдени партийни фигури като Светлана Шаренкова и Валери Жаблянов. Паралелно с това ръководството включи и представители на младежката организация - Габриел Вълков и Лина Кутева.

Определени бяха и водачите на листите за изборите в столицата. В 23 МИР водач е Габриел Вълков, в 24 МИР – Крум Зарков, а в 25 МИР – Атанас Атанасов.