Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона

Временно е ограничено движението по Е-79 в участъка между Видин, Монтана и Враца.

В областите Видин и Враца е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Монтана.

Ограничението се въвежда, за да се избегнат допълнителни задръствания и да се осигури безпрепятствена работа на снегопочистващата техника.

Е-79 продължава да бъде затворен за движение между Монтана и Враца за всички моторни превозни средства.

“Причината е блокиране на пътното платно от закъсали автомобили и необходимостта от качествено почистване на снежната покривка.“, съобщиха от АПИ.