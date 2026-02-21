Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона

Временно е ограничено движението по Е-79 в участъка между Видин, Монтана и Враца.
В областите Видин и Враца е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Монтана.
Ограничението се въвежда, за да се избегнат допълнителни задръствания и да се осигури безпрепятствена работа на снегопочистващата техника.
Е-79 продължава да бъде затворен за движение между Монтана и Враца за всички моторни превозни средства.
“Причината е блокиране на пътното платно от закъсали автомобили и необходимостта от качествено почистване на снежната покривка.“, съобщиха от АПИ.