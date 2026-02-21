БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
обстановката софия терен работят снегорина градският транспорт движи график
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Временно е ограничено движението по Е-79 в участъка между Видин, Монтана и Враца.

В областите Видин и Враца е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока Монтана.

Ограничението се въвежда, за да се избегнат допълнителни задръствания и да се осигури безпрепятствена работа на снегопочистващата техника.

Е-79 продължава да бъде затворен за движение между Монтана и Враца за всички моторни превозни средства.

“Причината е блокиране на пътното платно от закъсали автомобили и необходимостта от качествено почистване на снежната покривка.“, съобщиха от АПИ.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
5
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Регионални

Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
Ремонт затваря летище "Васил Левски" в нощта срещу 23 и 24 февруари, напомнят от столичното летище Ремонт затваря летище "Васил Левски" в нощта срещу 23 и 24 февруари, напомнят от столичното летище
Чете се за: 00:57 мин.
Обилни валежи вдигнаха нивата на реките в Хасковска област, службите накрак Обилни валежи вдигнаха нивата на реките в Хасковска област, службите накрак
Чете се за: 02:32 мин.
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
Обилен сняг вали в старопланинските проходи Обилен сняг вали в старопланинските проходи
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ