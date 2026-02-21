БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега

Сериозни проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега, който натрупа през изминалата нощ. Отсечката от главния път Е-79 между Монтана и Враца не е почистена и опесъчена.

На много места по пътя и двете посоки има спрели тирове, които няма как да напуснат пътното платно и затрудняват движението или го блокират напълно за дълго време. Колони от тирове и леки автомобили са се образували на различни места почти по цялото трасе на международния път Е-79.

Тапа от автомобили се е образувала в посока от Монтана за Враца в района на разклона за селата Краводер и Главаци. Няколко километра след мястото, се е образувала дълга колона от автомобили в обратната посока.

Сериозно заледяване има на пътното платно по алтернативния на Е-79 път между Враца и Монтана през Криводол.

Пътуващи между Враца и Борован съобщават, че пътя е непочистен и няколко тира не са успели да преодолеят изкачването преди село Баница. Много автомобили са блокирани и на пътя между Мездра и Ботевград, в района на Лютидол.

Проходът "Петрохан" е отворен за движение в двете посоки, но шофьорите трябва да бъдат подготвени за тежки зимни условия.

По-рано през деня в района на село Бързия е станала тежка катастрофа, но все още няма официална информация за причините.

#затруднено движение #обилен снеговалеж #Северозападна България

