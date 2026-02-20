Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол

Черно море и Ботев Враца не успяха да излъчат победител в откриващия двубой от 22-рия кръг на Първа лига, завършвайки 0:0 под почти непрестанния дъжд. Лошите метеорологични условия и предпазливата игра от двете страни логично доведоха до оскъдни голови положения и безцветен сблъсък.

Домакините все пак стигнаха до попадение през първото полувреме, но то бе отменено след намеса на ВАР. След ремито варненци събраха 36 точки, докато врачани имат 27. И двата тима продължават без победа след подновяването на шампионата – „моряците“ с три равенства, а Ботев с две равенства и една загуба.

Първата по-опасна ситуация бе за гостите в 13-ата минута, когато Мартин Смоленски стреля по диагонал, но Пламен Илиев бе на мястото си. Почти веднага последва отговор – Асен Чандъров не намери целта от добра позиция, а малко по-късно Марин Орлинов спаси удар на Асен Дончев отдясно в наказателното поле. В 22-рата минута Даниел Мартин стреля от воле след центриране на Георги Лазаров, но топката премина опасно покрай гредата.

Най-дискусионният момент дойде в 24-ата минута. Селсо Сидни се разписа след индивидуален пробив, но след преглед с ВАР попадението бе отменено заради нарушение на Чандъров в началото на атаката.

До почивката Хосе Гайегос също тества вниманието на Илиев, който на два пъти се намеси решително, включително при опасен удар от границата на наказателното поле в края на полувремето.

След паузата темпото спадна още повече. Васил Панайотов пробва късмета си от дистанция, а Смоленски затрудни Илиев с коварен диагонален шут, при който стражът първоначално изтърва топката, но след това я овладя. В самия край Хорхе Падиля стреля неточно от далечна дистанция и така двубоят логично завърши без голове.