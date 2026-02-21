Добруджа продължава с ренесанса под ръководството на Ясен Петров

Добруджа стартира с победа втория ден от 22-рия кръг в Първа лига, след като надделя с 1:0 над Монтана в Добрич.

Единственото попадение падна още в 8-ата минута, когато Валдумар бе точен от дузпа и донесе ценните три точки на домакините.

Воденият от Ясен Петров тим трябваше да устои на сериозен натиск в края на срещата, след като в средата на второто полувреме Вашку Да Куня получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко. Въпреки численото неравенство, домакините съхраниха аванса си до последния съдийски сигнал.

Така серията без поражение на Добруджа под ръководството на Петров продължава – в трите си мача начело той записа две победи и едно равенство. След успеха тимът се отдалечи на четири точки от последното място в класирането, заемано от Монтана с 15 пункта.