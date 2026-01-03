ЦСКА се разделя с милион евро за привличането на Исак Соле

ЦСКА е все по-близо до привличането на Исак Соле. Ръководството на „армейците“ са на финалната права в преговорите за привличането на футболиста на Славия. Очаква се днес „червените“ да парафират с французина, който преди това трябва да премине медицински тестове.

Ако тимът от Борисовата градина и „белите“ постигнат съгласие за трансфера, първите ще платят милион евро за правата на защитника. Той е оценяван от портала Transfermarkt на 750 000 евро, но скоро преподписа с „белите“ и сега предсрочното му напускане ще струва по-скъпо.

Соле пристигна в Славия през февруари 2024 година от румънския втородивизионен Прогресул Плоещ. Изявите му бързо привлякоха вниманието на Станимир Стоилов, който го привлече под наем в Гьозтепе. Националът на ЦАР се утвърди като титуляр в Турция, но тежка контузия му попречи за постоянен договор.

След завръщането си в България Соле се възстанови напълно и впечатли с решаващи изяви срещу Левски и Лудогорец, срещу които отбеляза голове.

БГНЕС припомня, че ЦСКА вече държи най-скъпия вътрешен трансфер в Първа лига, след като през лятото се смята, че е платил 1 800 000 евро на Берое за Леандро Годой. Така Левски е на второ място с привличането на Георги Чиликов от Нафтекс за 300 000 по-малко през лятото на 2001 г.

Сделката между ЦСКА и Славия би се наредила на трето място за всички времена в Първа лига.