Нулевото равенство между Кристъл Палас и АЕК Ларнака остави интригата за реванша

Първият мач между Кристъл Палас и АЕК Ларнака, от осминафиналите на Лигата на конференциите, завърши при нулево равенство.

"Орлите" отправиха всички три точни удара през първото полувреме на стадион "Селхърст Парк" в английската столица Лондон. Златан Аломерович отрази изстрелите на Еван Гесон, Йорген Странд Ларсен и Тайрик Мичъл.

След почивката Златан Аломерович се намеси при изстрели на Максенс Лакроа и Еван Гесон, за да се поздрави със суха мрежа.

Реваншът на стадион "АЕК Арена" в Ларнака е в четвъртък, 19 март, от 19:45 часа.

Останалите резултати, играни по същото време:

Сигма Оломуц - Майнц 0:0

Фиорентина - Ракув 2:1

Целие - АЕК 0:4