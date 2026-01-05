БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Венцеслав Стефанов: Исак Соле преминава в ЦСКА

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Президентът на Славия разкри, че отборът ще продължи сезона без някои от основните си футболисти.

Венцеслав Стефанов
Снимка: Startphoto.bg
Исак Соле ще бъде трансфериран от Славия в ЦСКА през зимата, съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов на пресконференция.

Халфът, който през миналия сезон беше преотстъпен в турския Гьозтепе, се завърна при столичани през есента и след това изигра 7 мача във всички турнири, реализирайки 3 гола.

"Соле преминава в ЦСКА. Той има договор с нас за още само 4 месеца и не иска да го продължи. Рискът е да излезе със свободен трансфер през лятото. Принудени сме да го продадем на ЦСКА. Не смятам, че ще има други, които ще продаваме сега, но нищо не се знае. Ако има оферта, която да дава шанс на някой наш футболист, а и да е изгодна за клуба, ще приемем", заяви Стефанов пред медиите.

Тони Тасев, Ивайло Найденов, Владимир Медвед, Артьом Варганов и Денислав Александров се разделят с отбора през зимната пауза. През декември Славия продаде защитника Мартин Георгиев на гръцкия АЕК.

"Селекцията е отворен процес, за момента няма нищо конкретно. Най-вече разчитаме на наши кадри. Има такива. Старши треньорът гледа и ги набелязва. Ако трябва, ще ги приобщи към първия отбор", каза още Венцеслав Стефанов.

Славия започна подготовка в края на миналата седмица. Столичани ще бъдат на лагер в турския курорт Анталия между 9 и 29 януари, където ще играят пет приятелски срещи. Съперниците за три от тях са известни. Това са сръбският Младост Лучани, Тиквеш (Република Северна Македония) и казахстанският Тобол.

#Исак Соле # Венцеслав Стефанов #Славия

