Локомотив (Пловдив) подписа с нападател

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана част от клуба с контракт за две години и половина.

Мариян Вангелов e роден на 04.04.2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица, Дунав и Ботев II (Пловдив), За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).

„Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща“, каза нападателят пред официалния сайт на новия си отбор.

„ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Мариян Вангелов с екипа на „черно-белите“!“, добавиха от клуба.