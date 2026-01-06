БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив (Пловдив) подписа с нападател

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Договорът е за две години и половина.

Мариян Вангелов
Снимка: Официален сайт / lokomotivpd.com
Слушай новината

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Мариян Вангелов. Нападателят официално стана част от клуба с контракт за две години и половина.

Мариян Вангелов e роден на 04.04.2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица, Дунав и Ботев II (Пловдив), За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).

„Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща“, каза нападателят пред официалния сайт на новия си отбор.

„ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Мариян Вангелов с екипа на „черно-белите“!“, добавиха от клуба.

#Мариян Вангелов #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Български футбол

ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле
ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле
Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне
Чете се за: 00:45 мин.
Сериозна чистка в Ботев (Пловдив) Сериозна чистка в Ботев (Пловдив)
Чете се за: 01:05 мин.
Монтана и Никола Борисов се разделят по взаимно съгласие Монтана и Никола Борисов се разделят по взаимно съгласие
Чете се за: 00:40 мин.
ЦСКА започна подготовка с трима нови ЦСКА започна подготовка с трима нови
Чете се за: 01:10 мин.
Левски трансферира Вандерсон Цунами в турския Ъгдър Левски трансферира Вандерсон Цунами в турския Ъгдър
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ