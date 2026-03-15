Класика за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция

Кирил Десподов и ПАОК се върнаха на правия път в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници отказаха Левадиакос с 3:0 в мач от 25-ия кръг на стадион „Тумба“.

Българският национал се включи от резервната скамейка. Нападателят се появи в игра през последния четвърт час.

За тима от Солун точни бяха Тайсон, Александър Йеремейеф и Димитриос Хатсидис, който бе заменен именно от Десподов в 74-та минута.

ПАОК е на първо място във временното класиране на гръцката Супер лига, като е в равен брой точки на върха с Олимпиакос.