БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Според местните хора причината е претоварване на петролни продукти

Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Слушай новината

Сигнали на жители на Несебър за потенциална опасност в Бургаския залив в последните седмици предизвикаха хипотези и съмнения.

Според сигналите в морето се извършва операция по прехвърляне на петролни продукти от един кораб на друг и то на относително близко разстояние от брега.

Хората в района са усещали и неприятна миризма. Въпросите днес бяха два: Защо танкерите не са в нефтеното пристанище и има ли нарушение на санкциите срещу Русия.

От близо месец Сдружение "Обществен съвет Несебър" получава сигнали от граждани за остри задушливи миризми на нефтопродукти.

"Не знаехме каква е причината, докато накрая един рибар ни изпрати едно видео, на което видяхме два танкера, които в морето се бяха свързали един с друг. И той каза: Миризмата е ужасна, не се диша", заяви Кръстьо Пеев, Сдружение "Обществен съвет Несебър".

След многобройни сигнали за задушлива миризма от миналия месец прехвърлянето на нефта става по метода Ship to Ship на 35 км от Бургас.

"Всъщност по време на тези операции се отделят литиеви органични съединения, отделя изключително лоша и опасна миризма и при морските ветрове, които са ежедневни от морето към сушата, се обгазяват системно през деня и през нощта бреговете", допълни Кръстьо Пеев, Сдружение "Обществен съвет Несебър".

В официална позиция от Агенция "Митници" заявяват, че операциите по претоварване са разрешени и се извършват под строг контрол от всички отговорни служби – включително и "Гранична полиция".

Контролът включва проверки на документи, физически замервания и проби от суровия нефт, които се изпращат за анализ в митнически лаборатории. Досега не е установено претоварване на руски нефт.

"Митническите органи са на своето място. Те в рамките на своята компетентност имат възможност да извършват съответните проверки", коментира финансовият министър Теменужка Петкова.

От "Морска администрация" в Бургас заявиха, че корабът "Тоска", който в момента е в Бургаския залив, идва от Новоросийск, където има два терминала-руски и казахстански.

Танкерът се товари с казахстански нефт, а операцията по разтоварването му у нас е контролирана и има издадена заповед. Към момента тя се извършва на 18 км навътре в морето край Несебър.

По наша информация заради забраната за внос на руски суров петрол, доставките вече идват с много по-големи танкери, които не могат да влизат в пристанище "Росенец" заради плитчините.

Затова разтоварването става навътре в морето, под контрола на "Морска администрация". Когато танкерите не могат да се разтоварят веднага, нефтът се нагрява и се налага да се изпускат газове. Това е и вероятната причина за острата миризма, за която хората често подават сигнали.

"За първи път усетих преди няколко дни, когато бях на работа. Тогава се обадих и подадох сигнал, но съм усещала и друг път в Новия град", добави Михаела Борисова, управител на хотел в Несебър.

"Усещала съм, има такава миризма наистина е така в последните няколко дни по-скоро пет", коментира Десислава, жител на Несебър.

От екоинспекцията в Бургас уточняват:

"Не снощи, а предната вечер имахме около 15 сигнали за ранните сутрешни часове за излъчване на типичните миризми от тези операции. Нямаме замърсяване на въздуха, усеща се само миризма на нефтопродукти", каза още Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас.

Според жителите на близките селища уредите на РИОСВ не може да измерят литиевите органични съединения, които са опасни.

#задушлива миризма #петролни продукти #танкери #несебър #сигнали

Последвайте ни

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
3
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Регионални

Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
След претърсване от полицията: Има ли следа от черния леопард? След претърсване от полицията: Има ли следа от черния леопард?
Чете се за: 01:10 мин.
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
"Солено" ли ни излиза шоколадът? "Солено" ли ни излиза шоколадът?
Чете се за: 03:50 мин.
Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден? Водната криза в Плевен: Как се живее с вода само по 5 часа на ден?
Чете се за: 04:15 мин.
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ