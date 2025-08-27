БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Какво още предвиждат те?

С новия закон за атракционите се предвижда създаване на публичен електронен регистър, в който предлагащите подобни услуги да подават уведомление преди започване на дейността си.

И няколко конкретни мерки, които се предвижда да бъдат въведени:

  • застраховка „Отговорност“ за всяка атракция, както и план за безопасност и назначено лице, притежаващо необходимата квалификация.
  • ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорите
  • ежедневни проверки на съоръженията, които да се отбелязват в специален дневник

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания, например:

  • забранява се карането на джетове на хора без капитанско разрешително и на непълнолетни

Шест месеца ще е срокът, в който водните бази трябва да бъдат готови за новите изисквания, след като законът влезе в сила. Проверка на "По света и у нас" показа, че най-евтино по Черноморието може да се наеме джет за между 70 и 90 лв. на човек, а цените при Парасейлинга варират между 100 и 120 лв.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията:
Тук трябва да отбележим, че почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участващите, когато не се спазват правилата за тяхната експлоатация, когато не се спазват правилата за безопасност или когато се получи някаква механична повреда или скъсване. Предвиждаме публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите представят уведомление преди да започнат дейността си. Професионална застраховка отговорност за всяко едно място на предлаганата атракция, план за безопасност за атракцията и лице, което отговаря за безопасността със съответна квалификация.

Не можем обаче да кажем какъв наем плащат водните бази на концесионерите на плажове, тъй като е конфиденциална информация между двете страни, но информацията е налична в НАП и Министерството на туризма.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

