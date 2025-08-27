БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети

Спорт
В категория до 55 килограма талантът ни отстъпи с „ипон“ пред руснака Алексей Топтигин.

Иво Галенков
Снимка: БТА
Иво Галенков загуби битката за бронзовите медали на световното първенство по джудо за кадети в София. В категория до 55 килограма талантът ни отстъпи с „ипон“ пред руснака Алексей Топтигин.

Това беше втора загуба за наш представител в битка за бронзов медал днес, след като по-рано през деня Цветелин Мартинов остана пети след поражение от Анар Гулиев (Азербайджан).

„Един миг невнимание … взимах срещата. Надявах се на повече, все пак имахме изключително добра подготовка и тежки тренировки. Тежки сваляния на килограми. Надявахме се на повече днес, да зарадваме родната публика, да взема медал. Усетих емоцията на публиката. Поуките? Грешките са по-добри от победите, защото имаш какво да научиш от тях, ще гледам напред да съм по-фокусиран“, каза пред БНТ Галенков.

Гледайте световното първенство по джудо за кадети на живо от "Асикс Арена" от 27 до 31 август!

Преките предавания по БНТ 3 започват в 16:30 ч.!

#Световно първенство по джудо за кадети в България 2025 г. #Иво Галенков

