Иво Галенков не успя да спечели двубоя за бронза на световното за кадети

Иво Галенков загуби битката за бронзовите медали на световното първенство по джудо за кадети в София. В категория до 55 килограма талантът ни отстъпи с „ипон“ пред руснака Алексей Топтигин.

Това беше втора загуба за наш представител в битка за бронзов медал днес, след като по-рано през деня Цветелин Мартинов остана пети след поражение от Анар Гулиев (Азербайджан).

„Един миг невнимание … взимах срещата. Надявах се на повече, все пак имахме изключително добра подготовка и тежки тренировки. Тежки сваляния на килограми. Надявахме се на повече днес, да зарадваме родната публика, да взема медал. Усетих емоцията на публиката. Поуките? Грешките са по-добри от победите, защото имаш какво да научиш от тях, ще гледам напред да съм по-фокусиран“, каза пред БНТ Галенков.

