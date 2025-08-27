БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служители на ЦГМ и мъже се сбиха в центъра на София заради поставена скоба.

#бой в центъра на София #поставена скоба

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
5
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
6
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
6
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...

Още от: Регионални

Пожар гори в благоевградското село Селище
Пожар гори в благоевградското село Селище
"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново "Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново
Чете се за: 01:15 мин.
Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард
Чете се за: 00:57 мин.
Две жертви след тежка катастрофа край Котел Две жертви след тежка катастрофа край Котел
Чете се за: 01:10 мин.
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО) Бой в центъра на София заради скоба (ВИДЕО)
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години -...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ