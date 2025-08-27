БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново

Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Близо 8,5 милиона лева ще бъдат вложени в ремонта, който ще отнеме 9 месеца

"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години - инвестират във водопреносната мрежа на Самораново
Близо 8,5 милиона лева ще бъдат инвестирани в обновяването на водопроводната мрежа на дупнишкото село Самораново.

Селото от над 20 години има проблем с водата, като всяко лято се налага въвеждане на режим. От години жителите настояват за подмяна на водопреносната мрежа, като излизат на протести неколкократно, но ситуацията така и не се подобрява кардинално.

Миналото лято жителите на селото дори нахлуха и прекъснаха заседание на местния парламент, а няколко седмици по-късно блокираха и главен път Е-79.

снимки: БТА

В селото, където живеят над 1500 души, се намира и най-новият затвор в България, капацитетът на който е 400 души. Той също се снабдява с вода от мрежата на Самораново.

Новият водопровод, на който днес беше направена първа копка, трябва да бъде изграден за 9 месеца. Парите се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а с инвестицията се очаква да се реши дългогодишният проблем на селото.

#самораново #водопроводна мрежа #инвестиция

Пожар гори в благоевградското село Селище
Пожар гори в благоевградското село Селище
Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард Свикаха кризисен щаб в Силистра заради сигнал за забелязан черен леопард
Чете се за: 00:57 мин.
Две жертви след тежка катастрофа край Котел Две жертви след тежка катастрофа край Котел
Чете се за: 01:10 мин.
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Чете се за: 01:15 мин.

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста Шофьорът, обвинен за тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Докога да се молим за вода": След повече от 20 години -...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени
Чете се за: 01:52 мин.
САЩ
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
