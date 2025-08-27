БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Инцидентът се е случил в столичния квартал "Дружба"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, а след това се заби се жилищен блок в столичния квартал "Дружба".

Това съобщи във видео заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков.

Инцидентът е станал в късните часове на 26 август.

По негови думи водачът е невредим.

"Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. От свидетелства на очевидци тръгва с над 100 км/час от светофара на "Обиколна" и "Цветан Лазаров", отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока" допълва Цветков.

Заместник-кметът поясни, че пробата му за алкохол от дрегера е 1,44 промила.

#кола се заби в блок

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
3
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
4
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
6
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Регионални

Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти Съдът остави в ареста грузинския трафикант на мигранти
Чете се за: 01:15 мин.
20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за живота 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за живота
Чете се за: 00:25 мин.
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
Опасен път в Слънчев бряг създава предпоставки за инциденти и притеснява жители и туристи на курорта Опасен път в Слънчев бряг създава предпоставки за инциденти и притеснява жители и туристи на курорта
Чете се за: 02:22 мин.
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Паскал е предаден на българските власти
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ