Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Две Африкански лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив. Те са от изключително рядък вид, а още по-забележителен е фактът, че животът им е много кратък и затова могат да се видят само в следващите няколко дни.

Африканската лунна пеперуда е сред най – големите нощни пеперуди в света. Размахът ѝ може да достигне 10-12 см, а общата дължина до 14 см. Крилата имат изумруденозелен цвят с жълти и червени петна, откъдето идва и името й. А специалните опашчици я пазят от нападение на прилепи.

Ивон Атанасова – уредник в музея: "Тъй като прилепите използват ехо локация и тези опашчици го неутрализират и насочват атаката към тях, а не към самата пеперуда – към тялото и."

Освен с внушителния си размер и умението да се предпазва, този вид впечатлява и със способността да не се храни.

Ивон Атанасова – уредник в музея: "Той не се храни, защото живее със запасите, които е натрупал като гъсеница. И след като се изхабят тези запаси, той за съжаление умира. Тези запаси могат да му стигнат от 3 до 10-13 дена и затова живее толкова кратък период от време."

Пашкулите на лунните пеперуди също са уникални. Те са сребристи на цвят с малки дупчици, през които преминава въздух. Средата, създадена за тях в музея, наподобява максимално естественото им обитаване с влажност около 80% и температура до 27 градуса.

