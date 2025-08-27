Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Правителството предлага Мирослав Рашков за постоянен главен секретар на МВР, след като осем месеца изпълнява успешно временно длъжността и демонстрира добра координация между службите. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов. В същото време министърът на външните работи Георг Георгиев подчерта, че посланическите назначения продължават напред, като правителството се стреми да защити дипломатическата служба от вътрешнополитически натиск.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: "С този проект на решение се предлага г-н Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента, за постоянен главен секретар на МВР. Смея да твърдя, че в последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността с г-н Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението като на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на МВР".

Георг Георгиев, министър на външните работи: "Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред. 20 общо ще бъдат, 19 посланици и 1 постоянен представител. Дипломатическата служба, винига съм го твърдял и смятам, че с действията си правителството го доказва, не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури."