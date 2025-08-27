БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасен път в Слънчев бряг създава предпоставки за инциденти и притеснява жители и туристи на курорта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Околовръстното шосе е част от републикански и международен път

Опасен път в курорта Слънчев бряг притеснява от години местни жители и туристи. Става въпрос за околовръстното шосе, което е част от главния път Бургас-Варна.

Само преди дни на място загина 77-годишен колоездач, блъснат от автомобил. Заради честите инциденти, хората настояват да бъде изграден четирилентов път, безопасни места за пресичане, както и да бъде монтирано улично осветление.

Околовръстното шосе е част от републиканския път, който на практика свързва три области – Добрич, Варна и Бургас. Проблемът става особено сериозен през летните месеци, когато трафикът е денонощен. През деня тук се километрични задръствания, а инциденти с блъснати пешеходци, колоездачи, както и блъснати помежду си автомобили не са рядкост.

"Това се явява и международен път Е-87, който свързва Украйна, Румъния, България с Турция. Тоест тук има международен трафик. Обслужва и огромния комплекс Слънчев бряг, който през лятото посреща над 500 000 гости. Много голяма част от тях вече идват с коли. И целият този път в тази 6 км отсечка. Само тук е на двулентов път, за разлика от останалите места, където е четирилентов, скоростен път. Само тук от години държавата продължава да го държи двулентов и е брутална предпоставка за произшествия. Наша статистика показва десетки блъснати пешеходци на това място,", каза Кръстьо Пеев, представител на сдружение "Обществен съвет Несебър".

"За една туристическа дестинация сигурността е на първо място. Ние, хотелерите, се борим за имиджа постоянно и за това да изградим една добра дестинация, но нека всички работим заедно в тази посока", коментира Силвия Кьосева, хотелиер.

#слънчев бряг #опасен път

