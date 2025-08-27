БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ

Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близките на 4-годишния Мартин и майка му Христина, блъснати от АТВ в Слънчев бряг, са подозирали, че Никола Бургазлиев е бил под въздействието на опиати. Това коментира братът на 35-годишната Христина – Светослав Соколов, след резултатите от експертизата, установила наличие на марихуана в кръвта на шофьора на АТВ-то. В сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Соколов съобщи още, че състоянието на неговия племенник вече се подобрява.

Светослав Соколов – брат на Христина: „Това беше едно от нашите главни опасения. Ние знаехме, че със сигурност има нещо такова – предвид вида на момчето, предвид държанието му след инцидента. Бяхме почти убедени, че неговите родители ще се опитат да прикрият такива неща. И както виждате, всичко това се доказва. В кръвта му бяха намерени наркотични вещества, което оттук нататък променя много нещата.“

Братът на Христина допълни, че на протестите в страната е поискано родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая.

Остава въпросът защо досега не е разпитано момичето, което е било на АТВ с Бургазлиев, ако е имало такова.

Светослав Соколов – брат на Христина: „До момента момичето не е разпитано. Вероятно ще бъде повикано. Едно от неправилните неща беше, че той беше под домашен арест след първата инстанция на делото. Това е наше притеснение, тъй като той и неговите близки имаха време да уеднаквят версиите си. За нас, за мен, това е истината. Имаха време да се съгласуват - кое, как е станало. Но както виждате, справедливостта излиза бавно наяве.“

Информация за състоянието на 4-годишния Мартин семейството получи от Николай Попов – бащата на Сияна. Лекарят е обяснил, че момчето е извън опасност за живота.

Светослав Соколов – брат на Христина: „Счупените ребра, които имаше, започват да зарастват. Кръвоизливът в главата се е абсорбирал от тялото – това е лъч надежда за нас.“

Семейството благодари на лекарите в Бургас и София, че са направили всичко възможно да стабилизират Мартин и Христина, както и за съдействието на Николай Попов.

Вижте целия разговора с Светослав Соколов във видеото.

