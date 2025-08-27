Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората

Плувецът Цанко Цанков сподели, че подкрепата от страна на хората го мотивира да бори нови изпитания и постига нови рекорди.

Цанко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Крайното му време бе 24:30:08 часа за участъка от Видин до Оряхово.

"Всеки път река Дунав показва различно лице. Условията бяха много трудни от самото начало - имаше големи вълни и силни ветрове. Имах проблеми с температурата на водата, защото три дни по-рано бяха паднали тежки валежни маси. Това свали температурата на водата с 2°C. Реалното разстояние, което изминах е около 160 км", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Плувецът сподели как позитивното мислене му помага да преодолее трудните моменти.

"Подготовката за такова плуване е мащабна. Денят е избран много по-рано и има административни разрешения. Когато плуването започне, не може да бъде прекратено. Когато дойдат тежките кризи на преумора е трудно да мисля. Знам, че трябва да продължавам, без да спирам. Мисля си за хората, които ме очакват и подкрепят. Подкрепата на хората ми даде сили, за да изляза бързо от водата и да видя хората, които ме чакаха на брега. Изключително приятно бе. Това е смисълът на едно такова постижение", допълни рекордьорът.

За него предстоят последните два от общо седемте световни плувни маратона – преплуването на Ламанша в двете посоки и протока Цугару в Япония. През февруари му предстои световно първенство по зимно плуване в ледените води на Финландия.

"За завършване на 7-те най-трудни маратона в света ми остават още два. Предвидили сме ги за следващата година. Заявил съм да плувам Ламанша и в двете посоки, което не е правено до този момент. Протокът Цугару на Японските острови също е за следващата година. През февруари 2026 г. имаме планирано участие на световното първенство по зимно плуване в ледени води във Финландия. Сега ще се отдам на възстановяване и почивка защото имахме тежка година", поясни Цанков.

Гледайте цялото интервю във видеото.