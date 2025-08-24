Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав

Цанко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика.

24:30:08 часа е постижението, което постигна българският плувец. Официалният съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. Вчера Цанков тръгна от Видин и разказа на финала в Оряхово, че е преминал тежки кризи на преумора.

"Имах проблеми със стомаха и корема, през нощта беше трудно, но съм щастлив, съм, че успях да се мобилизирам. Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си", каза Цанков.

По думите му Дунав е коварна река. Той добави, че три пъти е плувал в реката и всеки път Дунав показва различно лице.

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия.

"Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия", допълни Илиев.

В Оряхово състезателят беше посрещнат с традиционната питка със сол и мед. Кметът Росен Добрев връчи на Цанко Цанков почетен плакет на Община Оряхово. Специално за празника имаше видеообръщение от половинката на плувеца Надежда със сина му Борис, което кметът на Оряхово е пазел в тайна до последно от екипа на Цанков.

През февруари Цанков спечели златен медал на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.

Цанков разкри, че следващата година му предстоят последните два от общо седемте световни плувни маратона – преплуването на Ламанша в двете посоки и протока Цугару в Япония. През февруари му предстои световно първенство по зимно плуване в ледените води на Финландия.