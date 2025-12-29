БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съмър Макинтош и Тадей Погачър са най-добрите спортисти за 2026 г. в анкетата на "Екип"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Плувкинята и колоездачът отвяха конкуренцията при жените и мъжете в класацията на френското издание.

съмър макинтош тадей погачър добрите спортисти 2026 анкетата екип
Слушай новината

Състезателката по плуване Съмър Макинтош и колоездачът Тадей Погачар бяха обявени за най-добрите спортисти на годината в анкетата на френския спортен вестник „Екип“.

Както всяка година от 1975 година насам, „Екип“ избра топ 10 при мъжете и при жените чрез тайно гласуване.

Трикратна олимпийска шампионка от Париж 2024 Макинтош отново блеснапрез 2025-а и събра 628 точки. Канадката увеличи колекцията си от златни медали, след като стана четирикратна световна шампионка в Сингапур (400 метра, 200 метра бътерфлай, 200 метра съчетано и 400 метра съчетано), а освен това зае трето място на 800 метра.

Тя победи за трофея две американски атлетки - двукратната световна шампионка Сидни Маклафлин-Леврон (400 метра и 4 по 400 метра) с 516 точки и новата кралица в спринта Мелиса Джеферсън-Уудън, която взе три титли на Световното първенство в Токио (100 метра, 200 метра и 4 по 100 метра) с 425.

От 2012-а, когато „Екип“ награждава мъже и жени, Макинтош е втората състезателка по плуване, която получава трофея, след американката Кейти Ледецки през 2014 и 2017 година.

При мъжете първи е победителят в колоездачната Обиколка на Франция Тадей Погачар (Словения) с 821 точки, който триумфира за четвърти път в състезанието в кариерата си.

Втори е шведът Арманд Дуплантис със 799, който постави четири световни рекорда в овчарския скок през сезона. Трети е лидерът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас с 252 точки. Сред най-значимите постижения за годината на испанеца са титлите му от Откритото първенство на САЩ и от "Ролан Гарос". Футболистът Усман Дембеле остана четвърти в тази международна класация.

Погачар е само вторият колоездач, спечелил наградата на престижното френско издание, след Грег Лемонд през 1989 година.

# Тадей Погачар #Съмър Макинтош #вестник "Екип"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Водни спортове

Габриела Георгиева: Резултатите ще дойдат, защото съм показала, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много
Габриела Георгиева: Резултатите ще дойдат, защото съм показала, че съм дисциплинирана, уверена и способна на много
Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт
Чете се за: 03:10 мин.
Леон Маршан получи дипломата си за висше образование и изпрати още един исторически сезон в плуването Леон Маршан получи дипломата си за висше образование и изпрати още един исторически сезон в плуването
Чете се за: 04:40 мин.
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР) Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
7515
Чете се за: 04:30 мин.
Здравка Йорданова в предаването "Зала на славата" Здравка Йорданова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 05:02 мин.
Цветомир Ереминов е най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025-а Цветомир Ереминов е най-добър спортист на България по скокове във вода за 2025-а
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ