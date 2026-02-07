Петър Стойчев с поредна победа в плуване в ледени води

Италианското градче Молвено е домакин на състезания в зимни условия. Петър Стойчев прие поредното предизвикателство в своята кариера и взе участие по плуване в ледени води. Там днес се проведе специална олимпийска щафета, в която участваха плувци, взели участие на Олимпийски игри. Петър Стойчев бе част от българския отбор на Игрите в Сидни, Атина, Пекин и Лондон.

„За наше щастие успяхме да спечелим, нашият отбор се класира първи, но това не беше от важно значение. Важното е, че днес приключи второто европейско първенство по ледено плуване. Един спорт, който се развива много бързо през последните години“, коментира Стойчев в ефира на БНТ.

