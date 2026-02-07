БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Атанасов: Сноубордистите са готови за подвизи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калин Гугов
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на българския национален отбор по сноуборд вярва във възможностите на своите възпитаници.

георги атанасов сноубордистите готови подвизи
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Треньорът на българския национален отбор по сноуборд Георги Атанасов сподели, че българските състезатели са готови за стартовете от Зимните олимпийски игри.

Личният треньор на Радослав Янков е на четвърти олимпийски игри заедно със своя възпитаник.

"Това е най-голямото спортно събитие. Церемонията беше доста емоционална. Чувстваме се повече като отбор. Събрали сме опит през годините и се надявам това да ни помогне. При нас имаме само един шанс. Прогнозата за утре показва слънчево време. За съжаление условията за тренировка, не бяха това, което очакваме, защото атмосферните условия не ни позволиха да тренираме. Поне успяхме да се аклиматизираме", сподели той в интервю за БНТ.

Атанасов разкри, че Малена се е разболяла в началото на седмицата, но вече се чувства по-добре.

"Малена беше болна доста в началото на седмицата, но с всеки ден става по-добре. Момчетата са готови за подвизи. Утре ни предстои тежко трасе. То е значително по-дълго от тези на Световната купа. Състезателите трябва да направят карането си без грешки. Малена е нешлифован диамант, които ще се подобряват с минути и часове. Момчетата са добили достатъчно добър опит и са технически подготвени", допълни наставникът.

Първият старт на тримата ни състезатели е в паралелния гигантски слалом на 8 февруари /неделя/. Квалификациите са от 10:00 ч. на живо в ефира на БНТ 3, а финалите от 13:55 по БНТ 1.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Видео

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Гледайте биографичния документален филм "Стоичков" в неделя по БНТ 1 Гледайте биографичния документален филм "Стоичков" в неделя по БНТ 1
Чете се за: 01:15 мин.
Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3 Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3 Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом в неделя по БНТ 3 Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ