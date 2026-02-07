Валентин Стефанов: Алберт Попов показа, че има възможности

Бившият български национал по ски алпийски дисциплини Валентин Стефанов вярва във възможностите на Алберт Попов.

Стефанов гостува в предаването "Днес на Игрите", където коментира успеха на Франьо фон Алмен, който спечели първия златен медал на Зимните олимпийски игри в Италия.

"Не ме изненада победата му. Швейцарците са водещи в тази десциплина през последните две години. В челната петица има трима швейцарци и двама италианци. Фон Алмен си е постоянно в тройката. Изненада е представянето на Австрия. Първият австриец е 6-и. Сега вероятно са в траур в Австрия", сподели той.

Стефанов посочи как България може да се доближи до големите страни, по отнешение на начина на работа.

"Един голям сотбор се поддържа с пари. Спортът е бизнес, а ние го караме на мускули. Във водещит естрани всеки състезател си има сервис - масажисти, доктори", добави дългогодишният състезател.

Валентин Стефанов сподели очакванията си за Алберт Попов.

"Алберт показа, че има възможности. Спечели именно на италианска земя. Пистата е нова. Алберт кара на стръмни и заледени писти. Тази в Банско не му допада. Говорих с треньорите му и казаха, че се чувства в добра форма", допълни участникът на Игрите в Сараево през 1984 г.

