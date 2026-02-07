БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Валентин Стефанов: Алберт Попов показа, че има възможности

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Зимни
Запази

Бившият български национал по ски алпийски дисциплини сподели впечатленията си от първите състезания и разкри очакванията си към българския отбор.

валентин стефанов алберт попов показа възможности
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият български национал по ски алпийски дисциплини Валентин Стефанов вярва във възможностите на Алберт Попов.

Стефанов гостува в предаването "Днес на Игрите", където коментира успеха на Франьо фон Алмен, който спечели първия златен медал на Зимните олимпийски игри в Италия.

"Не ме изненада победата му. Швейцарците са водещи в тази десциплина през последните две години. В челната петица има трима швейцарци и двама италианци. Фон Алмен си е постоянно в тройката. Изненада е представянето на Австрия. Първият австриец е 6-и. Сега вероятно са в траур в Австрия", сподели той.

Стефанов посочи как България може да се доближи до големите страни, по отнешение на начина на работа.

"Един голям сотбор се поддържа с пари. Спортът е бизнес, а ние го караме на мускули. Във водещит естрани всеки състезател си има сервис - масажисти, доктори", добави дългогодишният състезател.

Валентин Стефанов сподели очакванията си за Алберт Попов.

"Алберт показа, че има възможности. Спечели именно на италианска земя. Пистата е нова. Алберт кара на стръмни и заледени писти. Тази в Банско не му допада. Говорих с треньорите му и казаха, че се чувства в добра форма", допълни участникът на Игрите в Сараево през 1984 г.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Франьо фон Алмен е първият олимпийски шампион на Зимните олимпийски игри
Франьо фон Алмен е първият олимпийски шампион на Зимните олимпийски игри
Швейцарецът спечели спускането на пистата "Стелвио" в Бормио.
Чете се за: 02:35 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Днес на Игрите #Валентин Стефанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Специално за БНТ

Петър Стойчев с поредна победа в плуване в ледени води
Петър Стойчев с поредна победа в плуване в ледени води
Георги Атанасов: Сноубордистите са готови за подвизи Георги Атанасов: Сноубордистите са готови за подвизи
Чете се за: 01:50 мин.
Кристиян Георгиев: Олимпийската писта по сноуборд е по-дълга, това е добре за по-младите Кристиян Георгиев: Олимпийската писта по сноуборд е по-дълга, това е добре за по-младите
Чете се за: 01:07 мин.
Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри
Чете се за: 03:07 мин.
Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти
Чете се за: 02:10 мин.
Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ