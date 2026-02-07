БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Франьо фон Алмен е първият олимпийски шампион на Зимните олимпийски игри

Спорт
Швейцарецът спечели спускането на пистата "Стелвио" в Бормио.

Франьо фон Алмен
Снимка: БТА
Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен е първият златен медалист на XXV зимни Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

24-годишният Фон Алмен спечели спускането на пистата "Стелвио" в Бормио с време 1:51.61 минута.

За настоящия световен шампион в дисциплината от Заалбах 2025 това беше мечтан олимпийски дебют. Той беше един от фаворитите преди старта, след като имаше две победи в спускането за Световната купа през сезона, последната от които преди седмица на родна земя в Кран Монтана, което потвърди с днешното си каране по 3,5-километровото трасе.

Италианецът Джовани Францони финишира втори на 2 десети от секундата. 24-годишният Францони, световен първенец за младежи от Панорама 2022, също участва за първи път на Олимпиада, но се представи много солидно и заслужи среброто. Италианецът загатна за сериозна класа в дисциплината, след като триумфира в спускането от Световната купа в Кицбюел преди две седмици.

Веднага след него за още по-голяма радост на домакините се нареди 36-годишният му сънародник Доминик Парис с изоставане от половин секунда. Световният вицешампион в спускането от Шладминг 2013 Парис имаше аванс от 18 стотни от секундата в средата на трасето, но в крайна сметка финишира трети, за да заслужи първи медал при петото си участие на Зимни олимпийски игри.

Световният шампион от Куршевел 2023 и носител на Световната купа за последните четири сезона Марко Одермат (Швейцария) беше считан за основен претендент за място на подиума, но остана четвърти на 7 десети от секундата зад победителя. Така 28-годишният Одермат не успя да вземе второ олимпийско отличие в кариерата си след златото в гигантския слалом от Пекин 2022.

Пети на 75 стотни се нареди друг швейцарец Алекси Моне, а шести на 77 стотни остана световният първенец в спускането от Кортина д'Ампецо 2021 Винсент Крихмайер, който се представи най-добре от австрийците.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
