Владимир Зографски преодоля квалификацията в Кулм, Австрия

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Снимка: startphoto.bg АРХИВ
Владимир Зографски се класира 20-и в квалификацията на една от най-големите шанци в Кулм, Австрия от Световната купа по ски скокове.

Българинът, който зае десето място на голямата шанца на олимпийските игри в Милано-Кортина, направи скок от 205.5 метра и получи 184.0 точки, което бе достатъчно да намери място в първите 20 и място в основното състезание утре.

Най-добър опит в квалификациите направи австриецът Щефан Ембахер, който регистрира 219.0 метра и 210.4 точки.

Основното състезание, в което участват първите 40 от квалификациите, ще се проведе утре.

