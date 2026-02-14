БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шесто място за Владимир Зографски след първия опит на голямата шанца в Милано/Кортина

Българският скачач се приземи на 133.5 метра и получи 139.3 точки след първия си скок.

Снимка: startphoto.bg
Владимир Зографски се намира на шестото място след първия скок на голямата шанца в състезанието на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българският скачач се приземи на 133.5 метра и получи 139.3 точки.

Лидер в средата на състезанието е Рен Никайдо (Япония), който направи най-дългия опит със 140.0 метра и 154.0 точки.

Световният шампион Домен Превц (Словения) е втори със 147.0 точки след скок от 138.5 метра, а норвежецът Кристофер Ериксен Сундал е трети, след като се приземи на 136.0 метра и събра 145.0 точки.

Вторите опити започват в 20:57 часа, а надпреварата се провежда при лек снеговалеж.

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Мариус Линдвик (Норвегия) се провали и със 123.0 метра и 119.3 точки той остана 32-и и не се класира за втория скок.

Зографски завърши 32-и на малката шанца, на която е и най-доброто му класиране на Олимпийски игри с 14-ото място в Пьончан 2018.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Владимир Зографски

