Норвежка спечели първия олимпийски ски скок за жени от голяма шанца

Анна Один Стрьом триумфира в женския ски скок от голяма шанца на Зимни олимпийски игри 2026 в Предацо. 27-годишната норвежка, вече с четири победи за Световната купа, изпълни впечатляващи скокове от 136.7 и 148.1 метра, което ѝ донесе общо 284.8 точки и златния медал.

Среброто остана за сънародничката ѝ Еирин Мария Квандал, която приземи скокове от 140.6 и 142.1 метра и събра 282.7 точки, оставяйки я на косъм от върха.

Бронзът бе за словенската състезателка Ника Превц, двукратна световна шампионка и носителка на Световната купа, след скокове от 128.3 и 143.2 метра, с общ резултат от 271.5 точки.

Това състезание бе историческо, тъй като женският ски скок от голяма шанца беше включен за първи път в програмата на Зимни олимпийски игри, отбелязвайки нов етап в развитието на спорта.