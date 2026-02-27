БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четвърта загуба за България на световното първенство по хокей на лед за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Българският състав е на последното шесто място в класирането с 1 точка.

българската федерация хокей лед спря съдийските права рефера василий василев
Слушай новината

Българският национален отбор по хокей на лед за жени загуби с 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) от Турция и записа четвърто поредно поражение на световното първенство в Дивизия III, група "А".

Българските състезателки започнаха силно и поведоха в първата част с попадение на Мария Руневска, но след това допуснаха обрат след три безответни гола във втората третина и още един в последната част.

Поражението остави българския състав на последното шесто място в класирането с 1 точка. Лидер е съставът на Турция с 9 точки. В последния си мач от групата българките излизат срещу Сърбия.

#Световно първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III 2026 #хокей на лед

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Други спортове

Юлияна Янева завоюва златен медал на турнира от ранкинг сериите по борба в Тирана
Юлияна Янева завоюва златен медал на турнира от ранкинг сериите по борба в Тирана
Battle of Legends 23 – епизод 1 Battle of Legends 23 – епизод 1
Чете се за: 01:52 мин.
Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт" Очаквайте Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:37 мин.
Нови два медала за България на Купа „Странджа“ Нови два медала за България на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:10 мин.
България поведе в класирането на турнир по художествена гимнастика в Тарту България поведе в класирането на турнир по художествена гимнастика в Тарту
Чете се за: 01:20 мин.
Цанко Цанков влиза в ледена битка на световното първенство в рекордна конкуренция Цанко Цанков влиза в ледена битка на световното първенство в рекордна конкуренция
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ