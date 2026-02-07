БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
Записи от камерите в района на хижа...
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

У нас
Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София – около 2°

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Максималните температури днес в Северна България ще са между 5° и 10°, в Южна – от 11° до 14°, а в крайните югозападни райони ще достигнат 17°. Дъжд ще превали слабо само на отделни места в Западна и в Централна България. А през нощта - в отделни райони от югозападната половина от страната. В много райони вятърът ще стихне утре сутринта и в равнините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София – около 2°.

Максималните ще са по-събрани от днес - от 8° до 13°, в София – около 10°. Ще остане облачно, но отново само на отделни места слабо ще превали дъжд - става въпрос главно за Южна, а по-късно през деня - и за Източна България.

Облачно ще е и по Черноморието. Ще превали главно над южното крайбрежие. Температурите следобед ще са в порядъка от 7°-8°, до около 9°. Вълнението на морето ще отслабне.

Нова седмица - нов късмет. Само че лош късмет, понеже ще вали, на повече места в понеделник, и то на фона на драстично застудяване.

В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите доста ще се понижат - във вторник минималните ще са между минус 3° и +2°, а максималните ще са между 0° и 5°, по-високи само в крайните южни райони.От сряда ще дневните температури ще започнат да се повишават и то бързо, а и облачността временно ще намалее. Дъжд е възможно да превали В югозападните райони от страната.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

