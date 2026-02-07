Ще се справи ли Кортина д'Ампецо с предизвикателството?

Ще справили предизвикателството Кортина д‘Ампецо? Този въпрос задава Стефан Георгиев. Едно от знаковите лица на спортната редакция в БНТ, наблюдава откриването на Зимните олимпийски игри в Кортина. Той разказва за проблемите, които срещат организаторите, както и времето, което ги притиска.

Кортина д‘Ампецо със сигурност има репутацията на един от най-красивите курорти не само в Италия, но това не означава, че всичко по време на форум като олимпийските игри ще мине по мед и масло, само защото имиджът ти по света е великолепен. През цялата седмица в Кортина пристигаха спортисти и техните щабове, които завариха положение на полуготовност. Сякаш си личи натискът, на който са подложени домакините. В близо до олимпийската писта за алпийски ски „Олимпия дела Тофане“ все още има чакъл. Човек би си казал, че организаторите са в близо до това да загубят битката с времето, което вече ги притиска. Има и проблем с въжената линия, която трябва да извоза част от туристите и зрителите. Обстановката обаче далече не представлява повечето спортисти, независимо дали са от класически зимни нации и по-екзотични държави.

Кортина д‘Ампецо ще се справи с предизвикателството, но типично по италиански може би ще има драма до последния момент.

