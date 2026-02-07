Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина

През следващите 17 дни светът отново ще е Олимпиада. Зимните олимпийски игри бяха открити с цветна церемония под мотото "Хармония". Тя отдаде почит към италианската природа, култура, музика, мода и дори прословутият италиански начин на общуване. Шествието на нациите се проведе паралелно на стадион Сан СИро в Милано, както и в три от локациите на надпреварите - Кортина Д'АмПецо, ЛиВиньо и ПреДацо. За първи път в историята на игрите, олимпийският огън също беше запален на две места.

Серджо Матарела, президент на Италия: "Обявявам за открити 25-те зимни олимпийски игри в Милано и Кортина."

Президентът на Италия Серджо Матарела даде началото на Олимпиадата на церемония на стадион Сан Сиро в Милано. Олимпийският огън пристигна на препълнения стадион под звуците на арията "Несун Дорма" от операта Турандот на Пучини, изпълнена от италианския тенор Андреа Бочели, която завършва със знаменития рефрен "Винчеро" ("Ще победя") - мечтата на всеки олимпиец.

Друг акцент в музикалната програма беше изпълнението на Марая Кери на "Nel blu dipinto di blu" - песента на Доменико Модуньо с известния припев "Volare".



Приветствия към олимпийците отправиха председателят на организационния комитет на игрите Джовани Малаго и президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

Джовани Малаго, президент на италианския олимпийски комитет: "Когато толкова голяма част от света е разделена от конфликти, самото ви присъствие тук показва, че е възможен и друг свят - свят на единство, уважение и хармония." Кърсти Ковънтри, президент на Международния олимпийски комитет: "Това е вашият момент. Знам какво е чувството, тази смесица от вълнение и притеснение. Целият ви живот изпълнен с упорита работа, ранни сутрини, дълги дни, жертви, неуспехи. И всичко се свежда до това. Познато ми е това чувство, когато осъзнаваме - ето това е, вие успяхте. Гордейте се с това, колко далеч сте стигнали и вземете всичко, насладете се на всяка секунда."

Най-очакваният момент от всяка церемония по откриването - запалването на олимпийския огън - поднесе изненада на зрителите. За първи път в историята на Игрите, той беше запален на две места - първо до Арката на мира в центъра на Милано, където факелът поднесоха легендите на алпийските ски Алберо Томба и Дебора Компаньони и след това в основната локация на състезанията - Кортина Д'Ампецо, където огънят запали надеждата на Италия за олимпийски медал, скиорката София Годжа.



Шествието на нациите също беше първо по рода си. Заради отдалечеността на отделните локации на провеждане на надпреварите, спортистите дефилираха паралелно на четири места - на стадион Сан Сиро, както и в Кортина, Ливиньо и Предацо.

Церемонията отдаде специална почит на Джорджо Армани. Модният дизайнер правеше екипите на италианския отбор през последните две десетилетия и до последно преди да почине е работил по тазгодишните модели.



В откриването се прокрадна и политиката. Приветствията на публиката към американските спортисти преминаха в освирквания, когато камерите на Сан Сиро показаха държавния секретар Джей Ди Ванс и съпругата му Уша.