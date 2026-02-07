Драгомир Стойнев: Не можем да говорим за инфарктен или кризисен Конгрес на БСП

Председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Драгомир Стойнев отхвърли определението за „инфарктен“ или кризисен конгрес, като подчерта, че основната задача на форума е мобилизацията на партията преди предстоящите парламентарни и президентски избори.

„В никакъв случай не можем да говорим за инфарктен конгрес, за кризисен конгрес. Основната ни задача е мобилизация на партията преди парламентарните избори“, заяви Стойнев.

Той подчерта, че водещо е колективното мнение в партията, а не позицията на отделни лидери.

„Важното е, че БСП продължава колективният дух да цари, защото в крайна сметка не е толкова съществено значение какво мисли конкретният лидер или председател на парламентарната група, важно е какво мислят членовете на партията“, каза още той.

По думите му Националният съвет вече е взел решение за провеждането на конгреса, а делегатите трябва да определят посоката занапред.

„На този конгрес трябва да си отговорим и на въпроси как продължаваме оттук нататък, защото в крайна сметка предстоят ни избори не само за парламент, но също така и през октомври и септември ще има избори и за президент“, посочи Стойнев.

Относно лидерския въпрос в партията, председателят на парламентарната група заяви, че решението ще бъде взето от Конгреса, като се очаква докладът на настоящия председател Атанас Зафиров.

„Очакваме този доклад с нетърпение на председателя Зафиров, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред. Ако той подаде оставка, следователно тук трябва да изберем ново лице“, каза Стойнев.

Той изрази надежда за конструктивен дебат.

„Надявам се на един истински другарски дебат. Надявам се на другарска битка, по-скоро съревнование. Нека най-добрият победи“, допълни той.

По темата за евентуално взаимодействие с политически проект на президента Румен Радев, Стойнев коментира, че подобен проект е конкурентен на БСП.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.