БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Драгомир Стойнев: Не можем да говорим за инфарктен или кризисен Конгрес на БСП

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Драгомир Стойнев отхвърли определението за „инфарктен“ или кризисен конгрес, като подчерта, че основната задача на форума е мобилизацията на партията преди предстоящите парламентарни и президентски избори.

„В никакъв случай не можем да говорим за инфарктен конгрес, за кризисен конгрес. Основната ни задача е мобилизация на партията преди парламентарните избори“, заяви Стойнев.

Той подчерта, че водещо е колективното мнение в партията, а не позицията на отделни лидери.

„Важното е, че БСП продължава колективният дух да цари, защото в крайна сметка не е толкова съществено значение какво мисли конкретният лидер или председател на парламентарната група, важно е какво мислят членовете на партията“, каза още той.

По думите му Националният съвет вече е взел решение за провеждането на конгреса, а делегатите трябва да определят посоката занапред.

„На този конгрес трябва да си отговорим и на въпроси как продължаваме оттук нататък, защото в крайна сметка предстоят ни избори не само за парламент, но също така и през октомври и септември ще има избори и за президент“, посочи Стойнев.

Относно лидерския въпрос в партията, председателят на парламентарната група заяви, че решението ще бъде взето от Конгреса, като се очаква докладът на настоящия председател Атанас Зафиров.

„Очакваме този доклад с нетърпение на председателя Зафиров, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред. Ако той подаде оставка, следователно тук трябва да изберем ново лице“, каза Стойнев.

Той изрази надежда за конструктивен дебат.

„Надявам се на един истински другарски дебат. Надявам се на другарска битка, по-скоро съревнование. Нека най-добрият победи“, допълни той.

По темата за евентуално взаимодействие с политически проект на президента Румен Радев, Стойнев коментира, че подобен проект е конкурентен на БСП.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.

#БСП #конгрес на БСП

Последвайте ни

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
2
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
5
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
6
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Политика

Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
Кога страната ни може да стане член на ОИСР? Кога страната ни може да стане член на ОИСР?
Чете се за: 02:45 мин.
Борисов и Трифонов с призиви към президента: Незабавно назначаване на служебен премиер и да не е партийно оцветен Борисов и Трифонов с призиви към президента: Незабавно назначаване на служебен премиер и да не е партийно оцветен
Чете се за: 02:00 мин.
Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер Бойко Борисов: Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер
10757
Чете се за: 01:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Мир в Украйна до март?
Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
Чете се за: 08:32 мин.
Спорт
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Тържествена литургия в Пловдив: Монсеньор Румен Станев встъпва в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Започва виненото изложение "Златен грозд" в Мелник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Дъжд и сняг през почивните дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ