Тържествена литургия в Пловдив: Монсеньор Румен Станев встъпва в длъжност

Днес монсеньор Румен Станев, новоназначеният епископ на Софийско-Пловдивския диоцез ще встъпи официално в длъжност като предводител на католическата общност у нас. В 11 часа в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив ще се състои тържествена литургия, на която ще присъстват гости от римокатолическата общност на Балканите и от Ватикана.



Припомняме, че на 7 януари папа Лъв XIV назначи епископ Румен Станев на поста. В катедралния храм ще дойдат и представители на българската православна църква, мюсюлманското вероизповедание и арменската църква.

В началото на службата ще бъде прочетена на български език официалната була, с която Станев е назначен за епископ. Още преди месец новият глава на католическата общност у нас призова вярващите да не му носят лични подаръци, а да изразят подкрепата си като помогнат на деца в нужда. За целта на входа на катедралата в Пловдив ще бъдат поставени специални кутии за дарения към фондация „Творци на надеждата“.