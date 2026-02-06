Китайският националният театър на Пекинската опера за първи път в България. Зрителите ще видят представлението "Весела китайска Нова година", с което ще посрещнат настъпването на китайската Нова година. В понеделник представлението ще гостува и в Пловдив.

Пекинската опера е древно и сложно и изкуство, в което артистите усъвършенстват таланта си в няколко направление - диалог и рецитиране, танц, пеене и бойни изкуства. Точно затова ЮНЕСКО признава Пекинската опера за нематериално културно наследство. В представленията участват четири основни персонажа - главни мъжки роли, главни женски роли, мъжки персонаж с грим на лицето, който обикновено изпълнява герои с груб и суров характер, и клоуни.

Изкуството на Пекинската опера е силно символично и в него жестовете на артистите имат много голямо значение. Още гримът на отделните герои може да ни подскаже каква е ролята им в представлението - червеният грим е характерен за главния герой, който е решителен и безстрашен, белият грим по традиция е запазен за лукавия герой, черният - за справедливия съдник. Златният и сребърният цвят на грима са запазени за божествените създания.