Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори "Кутията на Пандора"?

Дебатът за достъпа на децата до социалните мрежи е водещ не само в редица държави в Западна Европа, но и на Балканите. Гърция и Турция обявиха тази седмица ново законодателство за забрана на социалните мрежи за деца, а изследване на Световната здравна организация показва, че Румъния и България са сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи.

Вечната битка между младо и старо поколение и големият въпрос, пред който са изправени правителства и общества - може ли да бъде затворена въобще Кутията на Пандора, след като веднъж вече сме надникнали в нея. Гръцките власти готвят забрана за социалните мрежи за деца под 15-години. Янис вече е на 15 и е в социалните мрежи от 9-годишен.

Янис Битис: "На много деца, които ползват социални мрежи от 13-годишна възраст, ще им бъде доста трудно да живеят без тях. Това е начин да поддържаш контакт с приятели. И макар да не си говорим лице в лице, това ще прекрати много отношения."

Проучване от миналия месец показва, че 80% от гърците подкрепят забраната, така както я подкрепя и майката на Янис.

Кели Ника: "Вярвам, че малките деца, които ще растат с тази забрана, наистина ще усетят живота, ще излизат с приятели, ще бъдат по-социализирани, ще живеят в истинския свят, ще се изправят пред реални проблеми и това може да има само положителен ефект. Ще им дадем време да узреят и като станат 15-16 годишни ще влязат и в дигиталния свят."

И Турция има нов законопроект, който вече е внесен в Меджлиса от управляващата Партия на справедливостта и развитието. Предвижда се забрана деца под 16-годишна възраст да имат профили в социалните мрежи дори с разрешението на техните родители.

Харун Мертоглу, депутат от Партия на справедливостта и развитието: "Трябва да защитим децата си от тези опасности, от наркотици, хазарт, проституция и всичко, което води до морален упадък. Това е едно от основните задължения на държавата и е записано в Конституцията. "

В Турция мерките са още по-драстични - предвиждат се регулации и на онлайн игрите, задължително филтриране на съдържанието и ограничаване за мобилните устройства през нощта за деца под 18 години. Родителите масово са съгласни с мерките на властите.

Белма Качечиоглу: "Нужно е законодателство, защото ТикТок и YouTube публикуват смехотворни неща. Децата изгубиха респект, морал и въображение. Не уважават нито възрастните, нито младите. Научават всичко и после имаме проблеми. Преди питаха как се прави нещо, а сега сами си отговарят и стават неуважителни."

Турция вече регулира строго онлайн съдържанието. Към 2024 г. са блокирани 1,2 милиона уебстраници, сочат данните на турската Асоциация за свобода на словото. Австралия стана първата държава в света, която наложи забрана на социалните мрежи за малките, дебати се водят в момента и в Испания, Франция и Великобритания. Технологичните гиганти предупреждават, че това само ще накара децата да търсят платформи, които са извън регулациите и така забраненият плод отново ще се окаже най-сладък.