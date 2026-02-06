БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори "Кутията на Пандора"?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази

Румъния и България са сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи, сочи изследване на СЗО

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дебатът за достъпа на децата до социалните мрежи е водещ не само в редица държави в Западна Европа, но и на Балканите. Гърция и Турция обявиха тази седмица ново законодателство за забрана на социалните мрежи за деца, а изследване на Световната здравна организация показва, че Румъния и България са сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи.

Вечната битка между младо и старо поколение и големият въпрос, пред който са изправени правителства и общества - може ли да бъде затворена въобще Кутията на Пандора, след като веднъж вече сме надникнали в нея. Гръцките власти готвят забрана за социалните мрежи за деца под 15-години. Янис вече е на 15 и е в социалните мрежи от 9-годишен.

Янис Битис: "На много деца, които ползват социални мрежи от 13-годишна възраст, ще им бъде доста трудно да живеят без тях. Това е начин да поддържаш контакт с приятели. И макар да не си говорим лице в лице, това ще прекрати много отношения."

Проучване от миналия месец показва, че 80% от гърците подкрепят забраната, така както я подкрепя и майката на Янис.

Кели Ника: "Вярвам, че малките деца, които ще растат с тази забрана, наистина ще усетят живота, ще излизат с приятели, ще бъдат по-социализирани, ще живеят в истинския свят, ще се изправят пред реални проблеми и това може да има само положителен ефект. Ще им дадем време да узреят и като станат 15-16 годишни ще влязат и в дигиталния свят."

И Турция има нов законопроект, който вече е внесен в Меджлиса от управляващата Партия на справедливостта и развитието. Предвижда се забрана деца под 16-годишна възраст да имат профили в социалните мрежи дори с разрешението на техните родители.

Харун Мертоглу, депутат от Партия на справедливостта и развитието: "Трябва да защитим децата си от тези опасности, от наркотици, хазарт, проституция и всичко, което води до морален упадък. Това е едно от основните задължения на държавата и е записано в Конституцията. "

В Турция мерките са още по-драстични - предвиждат се регулации и на онлайн игрите, задължително филтриране на съдържанието и ограничаване за мобилните устройства през нощта за деца под 18 години. Родителите масово са съгласни с мерките на властите.

Белма Качечиоглу: "Нужно е законодателство, защото ТикТок и YouTube публикуват смехотворни неща. Децата изгубиха респект, морал и въображение. Не уважават нито възрастните, нито младите. Научават всичко и после имаме проблеми. Преди питаха как се прави нещо, а сега сами си отговарят и стават неуважителни."

Турция вече регулира строго онлайн съдържанието. Към 2024 г. са блокирани 1,2 милиона уебстраници, сочат данните на турската Асоциация за свобода на словото. Австралия стана първата държава в света, която наложи забрана на социалните мрежи за малките, дебати се водят в момента и в Испания, Франция и Великобритания. Технологичните гиганти предупреждават, че това само ще накара децата да търсят платформи, които са извън регулациите и така забраненият плод отново ще се окаже най-сладък.

#забрана на социални мрежи #Турция #Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
1
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
2
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Балкани

24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея
24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея
Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области
Чете се за: 01:30 мин.
СЗО за децата и социалните мрежи: Къде е България на картата на Балканите? СЗО за децата и социалните мрежи: Къде е България на картата на Балканите?
Чете се за: 19:35 мин.
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО) Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу
Чете се за: 01:32 мин.
Две земетресения разлюляха Албания Две земетресения разлюляха Албания
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от това Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от това
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
"Лукойл" преговаря с поне още две компании за продажбата...
Чете се за: 01:00 мин.
Икономика
След атаката: Москва твърди, че зад опита за покушение на руския...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ