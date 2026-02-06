БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Международния олимпийски комитет с коментар за спортно събитие №1 за годината.

Кърсти Ковънтри
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За силата, която имат Олимпийските игри, говори президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Комантри. За нея това ще бъде първият подобен форум в новата ѝ роля на ръководител на организацията. Ето какво казват тя часове преди церемонията по откриването.

„Олимпийските игри са невероятно мощна платформа, чрез която можем да покажем не само изключителни спортни моменти, но и да напомним какви трябва да бъдат чисто човешките взаимоотношения. Понякога най-силните послания са най-простите послания. Как да се отнасяме един към друг, как да бъдем уважителни един към друг. Това не означава задължително винаги да има съгласие помежду ни, но можем да се разбираме по-добре“, сподели Ковънтри.

„Ако мога да дам съвет на спортистите, които ще вземат участие на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, ще им кажа да поемат дълбоко дъх, да преодолеят стреса, защото знам колко нервно им е в момента. Всеки иска да постигне своята цел. За едни нещата ще се получат добре, за други не чак толкова, но всеки един трябва да бъде горд, че е тук. Това е първата стъпка към много други вълнуващи моменти, които им предстоят“, завърши Ковънри.

Подробности вижте във видеото!

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Кърсти Ковънтри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Днес на Игрите - 06.02.2026 г. Днес на Игрите - 06.02.2026 г.
Джузепе де Франческо: Спортът е невидимата инфраструктура на мира Джузепе де Франческо: Спортът е невидимата инфраструктура на мира
Чете се за: 02:15 мин.
Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри
Чете се за: 03:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
14400
Чете се за: 12:22 мин.
Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ