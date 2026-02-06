Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания

За силата, която имат Олимпийските игри, говори президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Комантри. За нея това ще бъде първият подобен форум в новата ѝ роля на ръководител на организацията. Ето какво казват тя часове преди церемонията по откриването.

„Олимпийските игри са невероятно мощна платформа, чрез която можем да покажем не само изключителни спортни моменти, но и да напомним какви трябва да бъдат чисто човешките взаимоотношения. Понякога най-силните послания са най-простите послания. Как да се отнасяме един към друг, как да бъдем уважителни един към друг. Това не означава задължително винаги да има съгласие помежду ни, но можем да се разбираме по-добре“, сподели Ковънтри.

„Ако мога да дам съвет на спортистите, които ще вземат участие на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, ще им кажа да поемат дълбоко дъх, да преодолеят стреса, защото знам колко нервно им е в момента. Всеки иска да постигне своята цел. За едни нещата ще се получат добре, за други не чак толкова, но всеки един трябва да бъде горд, че е тук. Това е първата стъпка към много други вълнуващи моменти, които им предстоят“, завърши Ковънри.

