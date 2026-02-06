Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи

Двуетажна къща в странджанското село Българи е била проверена от полицията след информация, че издирваният във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев може да се укрива там. По неофициална информация разследващите са били там във вторник – ден, след като стана ясно за немерените три трупа. Как следите на Ивайло Калушев водят до Странджа?

В село Българи не познават Ивайло Калушев. Направило им впечатление обаче засилено полицейско присъствие ден, след като станало ясно за тройното убийство.

Атанас Чернаев, жител на с. Българи: "Тук бяха дошли цялата полиция на Царево и на Бургас. Кога беше вторник вечерта май, че беше. Този Ивайло съм го виждал на телевизора. Слуховете са такива, че са били тук този Ивайло ли е, какъв е – пещерняка."

Справка от имотния регистър, с която БНТ разполага, показва, че Калушев е купил двуетажна къща в селото през 2022 г.

Къщата се намира в покрайнините на село Българи. Прави впечатление, че на няколко места е описано, че се наблюдава с видеокамери, а във вътрешния двор видяхме религиозни флагове.

Според наши източници именно този имот е проверен от полицията, но вътре не е открит никой. Съседите казват, че за последно са видели хора в къщата в началото на седмицата.

"Не ги познавам. Минават край къщи, ето там живея в онази къща, заминават нагоре, здравей, здрасти и толкоз. От колите ми вдигат ръка. "Горска планинска служба", нещо такова пишеше – "Планинска служба" на колата на вратата пишеше."

Кметският наместник на селото отрича Ивайло Калушев да има имот в Българи, нито полицията да е проверявала, която и да е къща в селото.

Петър Недялков, кметски наместник на с. Българи: "Нито има адресна регистрация за такъв човек в село Българи, нито съм го виждал, нито имам някакви контакти с него. - БНТ: А тук някъде провеждат ли се детски лагери през лятото? - Не, не са се провеждали каквито и да са лагери в село България“.

Горските служители в Странджа казват, че не са попадали на скаутски групи в планината.

"Не съм чувал. - БНТ: А с хора с униформи, които да обикалят гората? - Не, при нас няма такива."

Въпреки това районът привлича спелеолозите.

"Някакви пещери имало тук някъде – Мишова дупка ли, Индипасха ли, не ги знам точно."

В съседното село Кости също не са чували за Ивайло Калушев, но казват, че разследващи са разпитвали за хижи в гората.