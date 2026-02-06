Александровска болница търси дарители

Най-старата университетска болница в България търси дарители. За спешен ремонт на част от сградите на "Александровска" са необходими около 10 милиона евро.

Сградите строени в края на XIX и началото на XX век са паметници на културата. Въпреки лошите условия в тях се лекуват пациенти.

От болницата казват, че през годните са търсили съдействие от Здравното министество, но без особен резутлат.

От министерствотo обаче твърдят, че през 2020 и 2021 г. са осигурили над 3 млн. лева за ремонт на сградите. Парите били върнати през 2022 г. заради липса на документи, съгласувани с института за недвижимо културно наследство.

Признават и, че инвестициите необходими за лечебното заведение нахврълят значително възможностите на бюджета.