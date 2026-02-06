БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Александровска болница търси дарители

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сградите строени в края на XIX и началото на XX век са паметници на културата

Александровска болница търси дарители
Най-старата университетска болница в България търси дарители. За спешен ремонт на част от сградите на "Александровска" са необходими около 10 милиона евро.

Сградите строени в края на XIX и началото на XX век са паметници на културата. Въпреки лошите условия в тях се лекуват пациенти.

От болницата казват, че през годните са търсили съдействие от Здравното министество, но без особен резутлат.

От министерствотo обаче твърдят, че през 2020 и 2021 г. са осигурили над 3 млн. лева за ремонт на сградите. Парите били върнати през 2022 г. заради липса на документи, съгласувани с института за недвижимо културно наследство.

Признават и, че инвестициите необходими за лечебното заведение нахврълят значително възможностите на бюджета.

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
