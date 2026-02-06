Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство

Футболът и спортът ще помагат на децата да се движат повече, да работят в екип и да се чувстват по-уверени. В училищата започва нова спортна програма с много игри и забавни упражнения.

Програмата е за деца от 4 до 14 години и включва футболни занимания, които развиват не само тялото, но и важни умения като уважение, приятелство и честна игра. В часовете ще има интерактивни игри, а учителите ще използват специално приложение на български език с упражнения и идеи за тренировки.

В училищата ще има и ново спортно оборудване, а децата ще се организират турнири и състезания, в които всички могат да участват, включително деца със специални образователни потребности. Целта е спортът да бъде място, където всяко дете се чувства прието и насърчено да се развива.