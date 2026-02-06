БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните...
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

14 февруари с животните: Празник за доброто настроение в зоопарка в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зоопаркът в Бургас отбелязва 14 февруари с образователни и забавни инициативи за деца и родители, посветени на грижата за животните и на доброто настроение. Част от животинските двойки ще получат специално приготвени лакомства във формата на сърца.

Посетителите ще могат да наблюдават храненето на каракали, сурикати, капибари и маймуни. Желаещите могат символично да осиновят животно, като средствата отиват за храна и поддръжка, а осиновителите получават сертификат.

Предвидена е и хумористична инициатива за надписване на храна за животните с избрани имена, като събраните средства отново подпомагат грижите за обитателите.

Последвайте ни

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: У нас

Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ
Филмовата легенда Жан Рено даде специално интервю за БНТ
Писателят Васил Попов сбъдна мечтата си да стъпи на Антарктида Писателят Васил Попов сбъдна мечтата си да стъпи на Антарктида
Чете се за: 00:37 мин.
Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“ ще се проведе в София Тех Парк Дискусия на тема „Отвъд екраните: Как да съхраним детството в дигиталния свят“ ще се проведе в София Тех Парк
Чете се за: 01:12 мин.
СЗО: Все повече тийнейджъри в България имат проблеми със социалните мрежи СЗО: Все повече тийнейджъри в България имат проблеми със социалните мрежи
Чете се за: 01:37 мин.
Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт
Чете се за: 01:42 мин.
Киберсигурност и пари: нов урок учи тийнейджърите как да се защитят онлайн Киберсигурност и пари: нов урок учи тийнейджърите как да се защитят онлайн
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ