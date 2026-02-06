14 февруари с животните: Празник за доброто настроение в зоопарка в Бургас

Зоопаркът в Бургас отбелязва 14 февруари с образователни и забавни инициативи за деца и родители, посветени на грижата за животните и на доброто настроение. Част от животинските двойки ще получат специално приготвени лакомства във формата на сърца.

Посетителите ще могат да наблюдават храненето на каракали, сурикати, капибари и маймуни. Желаещите могат символично да осиновят животно, като средствата отиват за храна и поддръжка, а осиновителите получават сертификат.

Предвидена е и хумористична инициатива за надписване на храна за животните с избрани имена, като събраните средства отново подпомагат грижите за обитателите.