Общо 15 съоръжения ще приемат състезанията от Зимните олимпийски игри

Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д`Ампецо. Или поне това гласи официалното наименование на форума. В действителност обаче Игрите ще се проведат из цяла северна Италия. Общо 15 съоръжения ще приемат състезанията в различните дисциплини, като те са разделени на пет клъстъра. Всички те се разпростират на обща площ от над 22 хиляди квадратни километра – абсолютен рекорд за Зимни олимпийски игри.

В предварителния план Италия заложи основно на вече съществуваща инфраструктура. За да бъдем по-точни над 90 процента от съоръженията са или вече изградени, или временно построени.

Макар това да ограничи до минимум строителните дейности тъкмо около тях се разриха най-големите скандали. Най-известният - хокейната залата „Санта Джулия“. Отлагането на крайния срок за нейното завършване доведоха до сериозно повишаване на разходите, които се очаква да надхвърлят 250 милиона евро при предварителни планирани 180. Като допълнение още през януари се разбра, че арената дори няма да бъде напълно завършена за началото на Игрите, което на свой ред повдигна още въпроси и около безопасността на състезателите.

Полемики не липсваха и около улея „Еудженио Монти“ в Кортина, който се очакваше да приеме най-големия спортен форум за втори път след 56-а година. Заради лошото му състояние обаче в един момент организаторите обмисляха преместването на стартовете извън Италия преди все пак да одобрят построяването на нов улей. Стойността му се оценява на близо 120 милиона евро, но изграждането му беше съпътствано от широко недоволство. А причината изсичането на 20 хиляди квадратни километра гори.

На фона на всички тези казуси можем да кажем, че Италия е почти готова за началото на Зимните олимпийски игри. На дневен ред обаче изниква въпросът каква щеше да бъде ситуацията, ако повечето съоръжения тепърва трябваше да бъдат изградени.

Гледайте обекта във видеото.