БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Италия е в трепетно очакване на церемонията по откриването на Игрите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Специално за БНТ от Ботуша говори журналистът Ирина Стоилова.

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След часове БНТ ще ви направи съпричастни към най-великото шоу на земята, както обещават италианските домакини на Зимните олимпийски игри. Игрите са разположени на стотици километри в Северна Италия, модния Милано, до Доломитските региони и алпийските курорти. Церемонията за откриването ще се състои на емблематичния стадион „Сан Сиро“ в Милано. На нея ще присъстват множество държавни глави, България ще е представена от президента Илияна Йотова. А в шоуто с италиански размах ще видите най-големите звезди от световната сцена.

Какво важно се случва и зад кулисите ще говорим от Италия с колегата Ирина Стоилова, която ще ни каже готова ли е вече Италия за откриването на Олимпиадата.

„Наистина в Милано и Кортина всичко е готово за началото на Зимните олимпийски игри. Момент, за който страната се готви вече от няколко години, откакто беше обявена през 2019 година. А сега наближава и най-вълнуващият момент. Атмосферата е празнична на трепетно очакване на церемонията по официалното откриване, което ще се състои в 9 часа българско време на стадион „Сан Сиро“. И се очаква наистина едно грандиозно шоу, по време на което ще пеят знаменитият тенор Андреа Бочели, Марая Кели, Лаура Паузини и други световни звезди.

Както никога досега, телевизионното излъчване ще бъде режисиран монтаж от спектакли в 4 различни града и се нарича Хармония. Особеното на тези Зимни олимпийски игри е, че за първи път те няма да са концентрирани на едно място, а състезанията по различните зимни спортове, в които ще участват 2900 атлети от над 90 страни, ще се проведат на широка територия от няколко стотин километра. Основните домакини разбира се са Милано, известен със своя стил, мода, дизайн и планинският град Кортина д‘Ампецо, който е най-луксозният зимен италиански курорт. Наричат го Перлата на Доломитите, но и в други курортни дестинации в Алпите, като Ливиньо и Борнио.

За първи път в историята на Олимпиадите Олимпийският огън ще бъде запален на две места - в Милано и в Кортина едновременно. Снощи Олимпийският огън беше донесен на централния площад в Милано, за радост на хилядите туристи пред катедралата на Милано. Самият град е украсен със светлинни инсталации, които представят 16 вида зимни спортове, а в Кортина, за щастие, последните дни валя обилен сняг, така че скиорите ще се състезават на свежа снежна покривка“, разказа Стоилова.

Подробности вижте във видеото!

#Ирина Стоилова #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Специално за БНТ

Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри
Евгения Раданова: Няма по-голяма тръпка и по-голямо удоволствие да се готвиш за олимпийски игри
Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти Илияна Йотова: Цяла България ще се вълнува и ще бъде с нашите прекрасни спортисти
Чете се за: 02:10 мин.
Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце
Чете се за: 01:27 мин.
Италия с красноречиво послание преди Игрите в Милано/Кортина Италия с красноречиво послание преди Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:47 мин.
От Милано до Кортина: Време е за най-голямото спортно събитие - Зимните олимпийски игри в Италия От Милано до Кортина: Време е за най-голямото спортно събитие - Зимните олимпийски игри в Италия
Чете се за: 04:10 мин.
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ