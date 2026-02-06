Италия е в трепетно очакване на церемонията по откриването на Игрите

След часове БНТ ще ви направи съпричастни към най-великото шоу на земята, както обещават италианските домакини на Зимните олимпийски игри. Игрите са разположени на стотици километри в Северна Италия, модния Милано, до Доломитските региони и алпийските курорти. Церемонията за откриването ще се състои на емблематичния стадион „Сан Сиро“ в Милано. На нея ще присъстват множество държавни глави, България ще е представена от президента Илияна Йотова. А в шоуто с италиански размах ще видите най-големите звезди от световната сцена.

Какво важно се случва и зад кулисите ще говорим от Италия с колегата Ирина Стоилова, която ще ни каже готова ли е вече Италия за откриването на Олимпиадата.

„Наистина в Милано и Кортина всичко е готово за началото на Зимните олимпийски игри. Момент, за който страната се готви вече от няколко години, откакто беше обявена през 2019 година. А сега наближава и най-вълнуващият момент. Атмосферата е празнична на трепетно очакване на церемонията по официалното откриване, което ще се състои в 9 часа българско време на стадион „Сан Сиро“. И се очаква наистина едно грандиозно шоу, по време на което ще пеят знаменитият тенор Андреа Бочели, Марая Кели, Лаура Паузини и други световни звезди.

Както никога досега, телевизионното излъчване ще бъде режисиран монтаж от спектакли в 4 различни града и се нарича Хармония. Особеното на тези Зимни олимпийски игри е, че за първи път те няма да са концентрирани на едно място, а състезанията по различните зимни спортове, в които ще участват 2900 атлети от над 90 страни, ще се проведат на широка територия от няколко стотин километра. Основните домакини разбира се са Милано, известен със своя стил, мода, дизайн и планинският град Кортина д‘Ампецо, който е най-луксозният зимен италиански курорт. Наричат го Перлата на Доломитите, но и в други курортни дестинации в Алпите, като Ливиньо и Борнио.

За първи път в историята на Олимпиадите Олимпийският огън ще бъде запален на две места - в Милано и в Кортина едновременно. Снощи Олимпийският огън беше донесен на централния площад в Милано, за радост на хилядите туристи пред катедралата на Милано. Самият град е украсен със светлинни инсталации, които представят 16 вида зимни спортове, а в Кортина, за щастие, последните дни валя обилен сняг, така че скиорите ще се състезават на свежа снежна покривка“, разказа Стоилова.

Подробности вижте във видеото!