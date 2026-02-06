Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив

Учител по география от Пловдив е арестуван заради опити за блудствени действия с малолетни и непълнолетни. 25-годишният преподавателят от СУ "Софроний Врачански" е бил в изпитателен срок и веднага след постъпилите срещу него сигнали е уволнен.

Аврам Андреев е задържан в края на януари след постъпил сигнал от родител на малолетно момиче, с което учителят по география водел онлайн кореспонденция. В чата, който бил предимно със сексуална тематика, преподавателят изпращал интимни снимки и клипове, а тя ги показала на свои съученички.

снимки: Галена Паскова, БНТ

По данни на прокуратурата подобни действия учителят по география предприел и спрямо други момичета, като не се уточнява дали те са негови ученички. Срещу 25-годишния мъж са повдигнати четири обвинения, сред тях и за блудство с непълнолетно лице, както и за разпространение на порнографски материали.

В закрито заседание, Районният съд в Пловдив е уважил искането на прокуратурата за постоянно задържане на учителя, мярката е потвърдена и от Окръжния съд.