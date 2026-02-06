БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:12 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Срещу 25-годишния мъж са повдигнати четири обвинения

Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
Снимка: БНТ
Слушай новината

Учител по география от Пловдив е арестуван заради опити за блудствени действия с малолетни и непълнолетни. 25-годишният преподавателят от СУ "Софроний Врачански" е бил в изпитателен срок и веднага след постъпилите срещу него сигнали е уволнен.

Аврам Андреев е задържан в края на януари след постъпил сигнал от родител на малолетно момиче, с което учителят по география водел онлайн кореспонденция. В чата, който бил предимно със сексуална тематика, преподавателят изпращал интимни снимки и клипове, а тя ги показала на свои съученички.

снимки: Галена Паскова, БНТ

По данни на прокуратурата подобни действия учителят по география предприел и спрямо други момичета, като не се уточнява дали те са негови ученички. Срещу 25-годишния мъж са повдигнати четири обвинения, сред тях и за блудство с непълнолетно лице, както и за разпространение на порнографски материали.

В закрито заседание, Районният съд в Пловдив е уважил искането на прокуратурата за постоянно задържане на учителя, мярката е потвърдена и от Окръжния съд.

#учител педофил #разследване за блудство #задържан учител за блудство #блудство #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
1
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
2
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
3
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
4
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Образование

Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ) Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)
Чете се за: 06:40 мин.
Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Чете се за: 03:20 мин.
Неучебен ден в Плевен заради студа Неучебен ден в Плевен заради студа
Чете се за: 00:22 мин.
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
Ще има ли промени при приема на студенти от догодина Ще има ли промени при приема на студенти от догодина
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за струпване на гласоподаватели и опашки пред секциите
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Фаталната катастрофа край Телиш: Съдът решава за мярката на шофьора...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След обилните дъждове: Контролирано се изпускат язовирите Кърджали...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ